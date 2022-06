Moto2 Barcellona: Vietti all'ultimo giro su Canet, podio per Fernandez e 4. Dixon

GP CATALUNYA MOTO2

Il pilota del team VR46 allunga il vetta alla classifica generale centrando in Catalogna il suo terzo successo stagionale.

Pole position e vittoria per Celestino Vietti a Barcellona. Il pilota del team VR46 attacca e supera a cinque curva dal traguardo Aron Canet che aveva preso il comando delle operazioni dopo la caduta che aveva eliminato Joe Roberts, dominatore della prima parte del GP. Sul podio con Vietti e con Aron Canet sale Augusto Fernandez che esclude dal podio Jake Dixon. Grazie al successo di Barcellona, Vietti allunga nella classifica generale su Ai Ogura, settimo al traguardo. © AFP

Il pilota giapponese della Honda deve in un certo senso... ringraziare l'uscita di scena nel finale di Albert Arenas e di Sam Lowes che gli hanno permesso di limitare i danni nella giornata magica di Vietti. Scattato dalla pole, Celestino è salito in cattedra negli ultimi giri di una gara che Roberts sembrava avere in pugno, ma che lo statunitense del team Italtrans ha buttato via con una caduta. A quel punto Canet sembrava a sua volta nella posizione ideale per andare a caccia della sua prima vittoria in Moto2 ma lo spagnolo ha subito la rimonta di Vietti nelle battute conclusive del GP. Canet ha risposto con un controsorpasso in fondo al rettifilo dei box al primo sorpasso di Aron alla curva 10 ma l'italiano ha ripetuto la manovra nel 22esimo ed ultimo giro ed ha poi tenuto a bada l'avversario nel rush finale verso la linea del traguardo.

© AFP

Alle loro spalle, Dixon perde il terzo posto a vantaggio di Augusto Fernandez. Top five completata da Marcel Schrotter, mentre Pedro Acosta precede Ai Ogura. In piena rimonta su Vietti negli ultimi tre GP, il giapponese è autore di una prima parte di gara tutta d'attacco ma poi esce dal vivo della corsa alle posizioni del podio e deve accontentarsi della settima piazza, come anticipato con... l'aiutino di Arenas e Lowes. Nella top ten del nono appuntamento del mondiale anche Alfonso Lopez, Manuel Gonzales e Tony Arbolino, ora quinto nel Mondiale con 89 punti, tre in più dello sfortunato Roberts. Al comando della generale, Vietti raggiunge quota 133 punti ed allunga su Ogura (117). Terzo posto per Canet con 109, quarto per Fernandez con 96.