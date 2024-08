Moto2 Austria: super Vietti torna al successo dopo un anno

MOTO2

L'italiano ha dominato la gara di Spielberg dalla pole position, Garcia resta in testa alla classifica

© Getty Images Celestino Vietti ha vinto il GP d'Austria e conquistato il suo primo successo in questa stagione di Moto2, tornando sul gradino più alto del podio a un anno esatto di distanza dalla vittoria al Red Bull Ring del 2023. Il pilota italiano della Ktm è scattato alla grande dalla pole position ed è riuscito a tenere a bada per tutta la gara Alonso Lopez, Jake Dixon e Aron Canet, rispettivamente 2°, 3° e 4° al traguardo. Solo 14° dopo un long lap penalty il leader del Mondiale, Sergio Garcia, che si conferma comunque in vetta alla classifica.

Una grande gioia per il pilota piemontese e per il team austriaco padrone di casa, dunque, arrivata per altro al termine di un GP davvero senza storia. Celestino ha dominato dal primo all'ultimo giro, riprendendosi una soddisfazione che gli mancava da troppo tempo.

Gara positiva anche per un altro italiano, Toni Arbolino, che ha chiuso al quinto posto, strappando il miglior risultato di una stagione per lui un po' tribolata, anche se non è mai stato vicino alla battaglia per il podio. Ha chiuso al 23° posto un battagliero Mattia Pasini, wild card a Spielberg, mentre è terminata con una caduta la gara di Dennis Foggia.

Per quanto riguarda la classifica iridata giornata dolceamara per Garcia: lo spagnolo non è riuscito ad approfittare dell'assenza per infortunio di Ogura, allungando di appena 2 punti, ma il 9° posto finale di Joe Roberts, attualmente terzo nel Mondiale, gli ha permesso di limitare i danni. Lopez è stato il pilota che si è avvicinato di più, ma restano comunque 42 i suoi punti di distacco dalla vetta.