Moto2: Aldeguer vince a Phillip Island, Canet rosicchia punti a Ogura

Il Mondiale può attendere. Ai Ogura chiude quarto a Phillip Island e rimanda la festa, salendo a 241 punti con un margine di 65 lunghezze su Aron Canet e 66 su Fermin Aldeguer. Proprio quest'ultimo porta sul gradino più alto del podio la Boscoscuro del team Speed Up, vincendo il Gp d'Australia dopo tre pole consecutive e un duello da novanta nel giro finale. Aldeguer e Canet se le sono date di santa ragione e, a suon di sportellate, l'ha spuntata il giovane e futuro pilota del team Ducati Gresini con un grande sorpasso a pochissime curve dal traguardo. I due avevano girato su ritmi insostenibili ed esultano, dopo una gara comandata senza se e senza ma. Il terzo gradino del podio è andato al sorprendente australiano Senna Agius, classe 2005 al primo podio nella categoria con la sua moto griffata Husqvarna, mentre Ogura ha preferito controllare e tenersi lontano dai guai. Il giapponese del team MT Helmets–MSi (Boscoscuro) ha beffato per soli 12 millesimi Moreira nella volata finale. Poche soddisfazioni per gli italiani, con Arbolino ottavo e Foggia steso da Dixon nella prima curva. La gara odierna riscrive la classifica del Mondiale, quantomeno per il podio. Ogura vola a 241 punti, ma alle sue spalle ci sono i già menzionati Canet (176) e Aldeguer (175). Quest'ultimo ha aggiornato Sergio Garcia, nono quest'oggi. Appuntamento tra sette giorni in Thailandia per assegnare, verosimilmente, il titolo iridato.