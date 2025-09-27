Motegi Sprint: Bagnaia d'autorità su Marquez Sr. e Acosta, Mir 4. con la Honda

Dopo la pole position, la vittoria nella Sprint Race: Francesco Bagnaia firma a Motegi una vittoria nel formato breve del Gran Premio del Giappone che profuma rinascita prima ancora che di rivincita. Il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti e guadagna progressivamente terreno lungo la prima metà della gara da dodici giri. Con lui sul podio salgono il compagno di squadra Marc Marquez - che scattava dalla casella più esterna della seconda fila - e il connazionale Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede l'altro spagnolo Joan Mir con la Honda factory. Per Bagnaia si tratta del dodicesimo successo in una gara Sprint e della prima da quasi un anno a questa parte.