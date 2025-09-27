Logo SportMediaset
Motogp
SPRINT RACE

Motegi Sprint: Bagnaia d'autorità su Marquez Sr. e Acosta, Mir 4. con la Honda

Il pilota italiano si rilancia vincendo la gara breve di Motegi

di Stefano Gatti
27 Set 2025 - 09:17

Dopo la pole position, la vittoria nella Sprint Race: Francesco Bagnaia firma a Motegi una vittoria nel formato breve del Gran Premio del Giappone che profuma rinascita prima ancora che di rivincita. Il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti e guadagna progressivamente terreno lungo la prima metà della gara da dodici giri. Con lui sul podio salgono il compagno di squadra Marc Marquez - che scattava dalla casella più esterna della seconda fila - e il connazionale Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede l'altro spagnolo Joan Mir con la Honda factory. Per Bagnaia si tratta del dodicesimo successo in una gara Sprint e della prima da quasi un anno a questa parte.

© Getty Images

© Getty Images

KO alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin con le due Aprilia ufficiali. Il campione in carica è arrivato lungo tutto all'interno dalla staccata di curva uno, perdendo il controllo della sua RS-GP per poi attraversare la pista, centrando la moto gemella dell'italiano.  Per Martin putroppo frattura scomposta della spalla destra. Dopo un passaggio al centro medico del circuito, lo sfortunatissimo Jorge è stato elitrasportato in ospedale a Tokyo. Accertamenti medici in circuito anche per Bezzecchi, colpito alla gamba destta dalla RS-GP del compagno di squadra.

Dietro ai piloti del podio e a Mir, Franco Morbidelli chiude la top five davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Raul Fernandez dalla sesta alla ottava casella del ranking, mentre Ai Ogura e uno spento Alex Marquez completano la topo five dell'ordine d'arrivo.

