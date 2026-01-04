Logo SportMediaset

Tennis, United Cup: Germania domina l'Olanda 3-0

04 Gen 2026 - 11:25

La Germania ha sconfitto 3-0 l'Olanda nel suo primo match in United Cup, la competizione a squadre miste trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis fino all'11 gennaio. Alexander Zverev ha assicurato la vittoria alla squadra tedesca battendo Tallon Griekspoor 75 60, dopo il successo di Eva Lys che ha battuto 62 62 Suzan Lamens. Zverev ha ottenuto il break decisivo nell'ultimo game del primo set. "Nel primo set è stato difficile trovare ritmo. Una volta avute le occasioni, le ho sfruttate bene e sono molto felice per la vittoria" ha detto il numero 3 del mondo, che ha perso solo sette punti nel secondo. "Penso di aver servito molto bene, per il resto è stato difficile giudicare, perché non ci sono stati molti scambi lunghi, non c'era molto ritmo, ma una vittoria è una vittoria" ha aggiunto dopo la nona vittoria in undici confronti diretti nel circuito maggiore sull'olandese, il giocatore che ha sconfitto di più insieme al francese Adrian Mannarino (9-0).

