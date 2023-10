Martin: "Sulla scelta gomme mi è mancato il consiglio giusto"

GRAN PREMIO AUSTRALIA MOTOGP

Il rivale di Bagnaia nella corsa al titolo si lecca le ferite ma punta alla riscossa nella Sprint domencale

© Getty Images "A posteriori è facile dire che sia stato un azzardo. Io so di aver fatto una bella gara, ho guidato bene ma poi nel finale la gomma è andata e mi hanno preso. Forse mi è mancato il consiglio giusto ma in queste decisioni il pilota è solo ed è giusto così. A sei giri dal traguardo ho capito che non ce l'avrei fatta, poi a due dalla fine ho provato a crederci ancora ma... niente da fare. Era andata peggio in Indonesia. Là ero caduto, qui ho fatto comunque una grande gara. Ora mi concentro sulla Sprint, ci sono tante gare e tanti punti ancora a disposizione". Jorge Martin rivisita così il suo GP d'Australia, con tanto rimpianto ma anche l'orgoglio di averci provato.

© Getty Images

"Fisicamente non sono a posto, ma non mi aspettavo di fare tanta fatica. Qui ci sono tanti cambi di direzione: la moto era pesantissima, non riuscivo a guidare come avrei voluto... e come hanno guidato gli altri. Sentivo dolore... Peccato, mi dà veramente fastidio portare a casa così poco. Insomma, tutta una serie di problemi che non mi hanno permesso di fare di più. Una Sprint bagnata potrebbe aiutarmi a livello di fatica fisica ma preferisco lo stesso una gara asciutta perché con la pioggia Phillip Island è una pista... bastarda". (Marco Bezzecchi)

"Abbiamo avuto poco grip e un consumo altissimo nelle curve a sinistra. Ho provato ad andare in gestione-gomme ma era difficile fare meglio di così. Non me lo aspettavo, è stata dura: pensavo che saremmo stati in grado di lottare per il podio. Nella Sprint useremo tutti la soft e noi con quella mescola sulla distanza breve dovremmo essere molto competitivi". (Aleix Espargarò)

"Non è andata benissimo. Ho fatto fatica fin dall'inizio, ho perso subito il contatto con quelli davanti. Non riuscivo a prendere la corda nelle curve. Nel finale le cose sono un po' migliorate e ho recuperato terreno ma non posso essere soddisfatto, non è stata una buona giornata. Mi sono trovato in difficoltà rispetto alle prove. La pista aveva più grip: dovrò cercare di capire, guardando i dati delle altre Ducati, dove sta la differenza e dove devo migliorare". (Enea Bastianini)

© Getty Images

"Ho scelto la soft per provare a stare con il gruppo di testa, con la media ero da top ten bassa. Quando ho visto che si andava così forte... ho capito che avrei finito la gomma prima del tempo. Ho comunque continuato a spingere al massimo per vedere quando sarebbe arrivato il crollo. Ci siamo presi un rischio ma a questo punto della stagione non abbiamo niente da perdere. E poi qui l'anno scorso la soft mi aveva portato sul podio. Solo che i tempi sul giro oggi erano nettamente più veloci rispetto ad allora. Si poteva gestire, certo, ma andando molto più piano". (Marc Marquez)

"Non abbiamo un buon feeling... Il passo non è male ma ci è mancato il grip già all'inizio, anzi già dall'inizio del weekend. Speriamo di trovare qualcosa per le prossime gare. Non ho azzardato la soft perché non avrebbe cambiato le cose. Forse potrebbe aiutarci la pioggia... Proviamo qualcosa di diverso per la Sprint". (Fabio Quartararo)