MotoGP, Martin: "Sono partito forte poi ho gestito, domenica occhio al Bez"

LE PAROLE

Marquez dopo il ritorno sul podio: "Vorrei poter correre sempre a questo livello"

© Getty Images Jorge Martin si gode il trionfo nella Sprint Race del GP d'India: "Le condizioni oggi erano difficili, ma io sono riuscito a capire bene la pista - le parole dello spagnolo del team Pramac al termine della gara -. Sono partito forte, ho creato un bel gap su Bagnaia poi l'ho gestito bene. La gara di domenica? Sarà dura, ci sarà anche Bezzecchi che oggi è stato sfortunato". Ai microfoni di Sky ha poi ammesso: "Forse questo è il momento migliore della mia carriera".

MARQUEZ: "VORREI ESSERE SEMPRE A QUESTO LIVELLO"

Grande gioia nelle parole di Marc Marquez, tornato sul podio dopo 6 mesi esatti dal terzo posto di Portimao: "Sono incredibilmente felice, sapevo di poter andare bene sul giro secco ma non in gara, mi ha stupito molto il fatto che ho dovuto lottare all'inizio e invece alla fine ero abbastanza tranquillo. Vorrei sempre correre a questo livello, purtroppo non è stato possibile quest'anno, ma io continuerò a spingere fino a fine stagione".

A Sky ha poi approfondito il discorso riguardante il suo futuro, pur rimanendo abbastanza criptico: "Nella mia testa non c'è nessuno, io ho le idee chiare, so cosa sto cercando. Come si è visto in pista io sto dando il 100%, la Honda mi ha dato tanto e io per loro farò sempre il massimo. Incontri con loro? Ce ne sono tanti in vari momenti della stagione, loro stanno cercando le soluzioni per fare sempre meglio".