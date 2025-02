Martin salterà anche il Gp di Argentina: lo conferma l'Aprilia

"La domanda principale per noi è anche quando rivedremo Jorge. Non credo che correrà in Argentina. La situazione della sua mano sinistra non è buona al momento. Secondo il dottor Mir, l'operazione è andata abbastanza bene, quindi siamo ottimisti", ha spiegato. "Tornerà solo quando sarà veramente in forma. Non vogliamo correre rischi con le sue condizioni. È un combattente, un gladiatore. Sono sicuro che sta pensando di correre domani, ma è anche il nostro momento di dirgli di aspettare, non vogliamo commettere errori, di prendersi del tempo. Penseremo al campionato in futuro" - ha aggiunto - "Jorge tornerà solo quando sarà in piena forma, non vogliamo prendere alcun rischio né fare gli errori commessi in passato".