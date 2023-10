Martin, pole da record a Buriram. Marini e la Aprilia di Espargarò in prima fila

© Getty Images

Pronostico rispettato a Buriram: è di Jorge Martin la pole position della Sprint (e della gara full distance) del Gran Premio della Thailandia. Nelle prove ufficiali lo spagnolo del team Prima Pramac ha staccato un tempo-record (della pista) da un minuto, 29 secondi e 287 millesimi, staccando di 138 millesimi Luca Marini con un'altra Ducati-clienti (VR46) e di 174 Aleix Espargarò con la migliore delle Aprilia ufficiali. Dalla seconda fila prendono il via Marco Bezzecchi (+0.196), Brad Binder con la KTM factory (+0-209) e il leader del Mondiale Francesco Bagnaia, staccato di 240 millesimi dal pilota che precede di ventisette punti nella classifica generale. Terza fila per Alex Marquez, per suo fratello Marc (entrambi promossi dal Q1) e per Maverick Vinales che non riesce a ripetersi sui livelli della giornata di venerdì e chiude a 414 millesimi dalla vetta. Per l'ex Cannibale Marquez (che ha ottenuto da Honda HRC un via libera di massima per salire sulla Ducati Gresini nei test di fine campionato a Valencia) anche un brivido in pista per un "incontro ravvicinato" con Bagnaia. Dalla quarta fila scattano Fabio Quartararo, il vincitore di Phillip Island Johann Zarco e Augusto Fernandez con la GASGAS.