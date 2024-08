Martin: "Infastidito da chi mi prende la scia". Bagnaia sornione: "Non siamo i migliori... per ora"

GP GRAN BRETAGNA

Sorrisi in quantità per il campione in carica e per lo spagnolo di Aprilia, miglior tempo e polemica per il madrileno

© Getty Images "Sono molto tranquillo... Se devo essere sincero arrivando qui non avevo tanta voglia di rimettermi in moto, poi però una volta ripreso confidenza con il ritmo in pista mi sono sentito molto meglio. Mi ha un po' infastidito chi mi è venuto dietro prendendomi la scia (il riferimento è a Marc Marquez, ndr) ma in prova è sempre così, non è che ci si possa fare granché. È sempre meglio girare per conto proprio, altrimenti devi fre attenzione a due cose: andare forte e controllare chi ti segue". Dichiarazioni per una volta fuori ordinanza a fine prove, in questo caso da parte di Jorge Martin. Il dominatore della prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna risponde con tono di malcelata sufficienza alle domande di Sky.

Decisamente più sereno - per non dire raggiante - Aleix Espargarò, autore del secondo tempo della prequalifica a soli 45 millesimi da Martin.

"Vanno tutti fortissimo. La differenza in certi casi la può fare la serenità con la quale si scende in pista e io sotto questo aspetto sono in una posizione favorevole. Sono molto tranquillo e contento, anzi proprio felice! Mi trovo sono nella fase finale della mia carriera e voglio sfruttare ogni possibilità. Ad iniziare da qui: Silverstone è una delle piste migliori per Aprilia, perché è molto scorrevole e ha tutte curve da percorrenza, con poche staccate decise. Io qui poi ho collezionato alcuni dei miei ricordi più felici, come il primo podio assoluto nella storia di Aprilia. Devo ammettere che sto facendo fatica a riprendermi dall'ultimo infortunio. Di solito la guarigione è più rapida. È stato uno dei peggiori della mia carriera. In ogni caso non sono preoccupato".

Chiude la top three della prequalifica un altrettanto rilassato ma ovviamente concentratissimo Francesco Bagnaia che non elude le domande sul suo recente matrimonio:

"Sono molto contento, credo si tratti del mio miglior venerdì di sempre qui a Silverstone, dove ho sempre fatto fatica. Non siamo i più veloci... non ancora, ma sono soddisfatto. Abbiamo girato molto con la gomma media che al novantanove per cento useremo nel GP della domenica. Già nella giornata di sabato tra l'altro le temperature saranno un po' più basse. Sabato mattina prevediamo di girare molto con la soft che poi sarà la scelta per la Sprint. Sono a posto nel primo e nel quarto settore, devo ancora mettermi a posto nella parte centrale e in particolare nel terzo settore.La moto è nervosa. Non sono incisivo nelle frenate. Martin e Bastianini vanno meglio di me ma dobbiamo fare attenzione ad Aprilia che qui è molto forte nelle ripartenze dai curvoni veloci".

"Il giorno del mio matrimonio mi rimarrà nel cuore per il resto della mia vita. È stata una giornata meravigliosa. Ero già emozionato a casa, prima di arrivare in chiesa. Poi quando ho percorso la navata insieme a mia mamma, quando ho visto Domiziana e al momento di scambiarci le promesse sono proprio crollato... Senza contare che poi dopo la cerimonia abbiamo rischiato di tamponare un'altra macchina. Una giornata davvero emozionante: per noi e per tutti i nostri invitati".