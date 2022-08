Marquez, via libera per il ritorno in pista: atteso ai test di Misano

I medici hanno verificato che il braccio operato sta recuperando bene e adesso potrà iniziare a forzare per tornare in sella

Dopo l'ultimo controllo medico, Marc Marquez ha avuto il via libera per intensificare gli allenamenti e valutare le condizioni del suo braccio sulla moto. Marquez si è sottoposto al controllo medico presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. La sua equipe medica di fiducia, composta dal Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro, è rimasta soddisfatta della guarigione e del recupero dell'omero destro.

L'equipe medica ha dato l'approvazione a Marquez per intensificare gli allenamenti, aggiungendo più pesi e introducendo esercizi più vari nella sua routine. Oltre a questo, è stato anche concordato che l'otto volte campione del mondo inizi ad allenarsi sulla moto per valutare le condizioni del suo braccio destro con un ulteriore contesto. Marquez e Honda valuteranno i seguenti passaggi necessari.

"Luce verde per intensificare il recupero. Grazie ai dottori per avermi tenuto calmo durante questi tre mesi", ha scritto sui suoi social l'ex campione del mondo.

La speranza, soprattutto della sua squadra, è quella di rivederlo in sella in occasione della due giorni di test di Misano, che si svolgeranno subito dopo la gara di inizio settembre. Poi, l'obiettivo sarà quello di correre almeno un GP prima di fine stagione.