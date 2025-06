Marquez Sr: "Podio super speciale!" Alex M.: "Quanti rischi all'inizio"

"Feeling fantastico, oggi la mia Ducati non era rossa ma rappresentava lo stesso l'anima della nostra squadra. Questo è un podio molto speciale, sono super felice. Avrei voluto gestire le gomme fin dall'inizio, era il mio piano ideale ma Alex e Pecco non erano d'accordo e mi hanno dato del filo da torcere, però ero abbastanza tranquillo. Ho usato un po' di cautela in quella fase, poi quando Alex è andato davanti mi sono detto che era l'inizio vero della gara. Oggi la pista era critica, non so perché. Una volta in testa ho dato lo strappo e ho gestito. Credo però che se Alex, Pecco o Diggia mi avessero raggiunto da dietro non avrei fatto pazzie, oggi era troppo importante finire. Questa vittoria è il coronamento di un grande weekend".