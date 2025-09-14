Logo SportMediaset
Motogp
GP SAN MARINO MOTOGP

Marquez: "Quanta pressione questo weekend!" Bezzecchi: "Sono distrutto..."

I due grandi protagonisti di Misano rivivono le fasi calde della loro gara

di Stefano Gatti
14 Set 2025 - 16:36
© Getty Images

© Getty Images

MARC MARQUEZ

"Ho dato tutto quello che avevo. Dopo l'errore di ieri, oggi ero ancora più concentrato.  Ho seguito Bezzecchi nei primi giri, cercando di portarlo all'errore, anche perché qui è impossibile fare ventisette giri senza errori. Alla fine Marco ha sbagliato alla curva otto. Ho preso il comando e stavo gestendo ma nel finale ho iniziato a fare un po' di fatica. Poi però sono riuscito a ritrovare il feeling. Marco oggi è stato strepitoso, al livello di Alex la scorsa settimana a Barcellona. Non mollava mai. Oggi ci sono stati pochi sorpassi ma è stata lo stesso una gara ad altissimo voltaggio! Quando fai un errore, come è capitato a me nella Sprint, la cosa migliore è rimediare subito ed è quello che ho fatto io oggi. Devo dire che in questo weekend ho avvertito un po' di pressione extra: per Ducati era importante vincere anche il secondo Gran Premio dell'anno in Italia.

MARCO BEZZECCHI

"È stato molto bello, la miglior gara della mia vita. Volevo vincere, con tutto me stesso. Devo dire però che abbiamo fatto un passo incredibile. Siamo stati supercompetitivi tutto il weekend: una vittoria e un altro podio. Sono rimasto tutta la gara con Marc. Riuscire ad essere così veloci fino alla fine con le gomme per loro è normale, per noi mica tanto. Ho dato davvero tutto, con la testa ero in un altro mondo, sono distrutto... Ringrazio tutti per il sostegno: Aprilia, la academy, Valentino e il pubblico di Misano: spero si siano divertiti tutti, è stato uno spettacolo incredibile".

ALEX MARQUEZ

"Volevo prendere la testa al via, era l'unica opzione per puntare alla vittoria che avevo ma non ci sono riuscito. Poi però sono arrivati i problemi e ho preferito accontentarmi, lasciarmi staccare da Marc e Marco per vedere di ritrovare il feeling e gestire da lì alla fine. Questa non era di certo la pista più adatta a noi. Adesso continuiamo così. Questo podio è per Fausto. Sono l'unico che può ancora contendere il titolo a io fratello ma già arrivare secondo nel Mondiale sarà un grandissimo risultato. Giappone e Indonesia non sono le mie piste preferite, punto soprattutto alla Malesia". 

FRANCO MORBIDELLI

"Sono molto contento dei due quarti posti di Misano. Venivamo da un weekend difficile a Barcellona, dove avevo fatto due grandi errori che avevano compromesso tutto il fine settimana. Siamo arrivati qui con la voglia di recuperare e ringrazio la squadra che è rimasta unita. Abbiamo lavorato alla grande".

FABIO DI GIANNANTONIO

"Sono partito forte ma gli altri... anche. Ero dietro a Franco, ho fatto un po' fatica fino a metà gara, poi quando la gomma è un po' calata ho preso il mio ritmo. Io vado meglio così, cerco quasi di rovinare la gomma il più in fretta possibile! Avrei potuto fare un altro Gran Premio... Nel finale sono venuto su ma ormai era troppo tardi".

