Marquez: "Quanta pressione questo weekend!" Bezzecchi: "Sono distrutto..."

"Ho dato tutto quello che avevo. Dopo l'errore di ieri, oggi ero ancora più concentrato. Ho seguito Bezzecchi nei primi giri, cercando di portarlo all'errore, anche perché qui è impossibile fare ventisette giri senza errori. Alla fine Marco ha sbagliato alla curva otto. Ho preso il comando e stavo gestendo ma nel finale ho iniziato a fare un po' di fatica. Poi però sono riuscito a ritrovare il feeling. Marco oggi è stato strepitoso, al livello di Alex la scorsa settimana a Barcellona. Non mollava mai. Oggi ci sono stati pochi sorpassi ma è stata lo stesso una gara ad altissimo voltaggio! Quando fai un errore, come è capitato a me nella Sprint, la cosa migliore è rimediare subito ed è quello che ho fatto io oggi. Devo dire che in questo weekend ho avvertito un po' di pressione extra: per Ducati era importante vincere anche il secondo Gran Premio dell'anno in Italia.