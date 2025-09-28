MotoGP Giappone, Marquez: "Nella mia carriera ho fatto tanti errori, ma ora sono in pace con me stesso"

"Ho preso delle decisioni difficili ma giuste perché siamo finiti qui, è stata una giornata bellissima, il cerchio si è chiuso in Giappone - ha proseguito a Sky -. C'era tutto il mio team, mi è piaciuto molto ci fosse anche il team Honda per Mir, quando io ero secondo e Mir terzo ho controllato più lui che me. È finito tutto molto bene. Gli anni degli infortuni? Quando sei in cima la caduta è ancora più forte. Tutti gli anni sono stati importanti, la sfida più difficile è stata ritornare, anche se è vero che per essere al top sono andato nel team più forte con la moto più forte, che è Ducati. Questo mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato la gente. Ora voglio godermi il momento, ho una sensazione stranissima dentro adesso. La scelta di Gresini nel 2024? Ho fatto la scelta giusta per tornare a lottare per i primi posti, lì non mi vedevo in lotta per il Mondiale, poi pian piano ho ritrovato me stesso e ho iniziato la mia seconda vita. Lottare con piloti più giovani è un'esperienza diversa ma bella".