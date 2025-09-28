MotoGP Giappone: Marquez è campione del mondo, a Motegi la nona sinfonia di Marc

È arrivato dunque a Motegi l’epilogo, sancito dall’aritmetica, di una stagione da padrone assoluto dell’asfalto e in cui il trionfo finale non è mai stato davvero in discussione: sempre a podio nelle Sprint tranne a Misano (14 vittorie in 17 gare), appena due passaggi a vuoto nei GP (ritiro a Austin e 12° posto a Jerez), con 11 successi complessivi. Numeri da capogiro quelli di Marc, grazie ai quali ha piegato la resistenza del fratello Alex, che ha alzato bandiera bianca con un sesto posto dietro alla coppia italiana formata da Marco Bezzecchi su Aprilia e Franco Morbidelli su Ducati VR46 (rispettivamente 4° e 5°).