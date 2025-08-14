MotoGp, Marquez fissa l'obiettivo a Spielberg: "Cerco il mio primo successo qui"

Otto titoli Mondiali e il nono in arrivo, una serie di successi e tante piste dominate, eppure c'è ancora qualcosa che manca a Marc Marquez in MotoGp. Sul circuito di Spielberg, in Austria, si è tornati a correre dal 2016, ma lo spagnolo non ha mai vinto al Red Bull Ring. L'obiettivo dichiarato in conferenza stampa può allora essere uno solo: "Proverò a ottenere il mio primo successo qui, ma quello che conta è ripartire nel modo migliore, riprendendo dall'inerzia positiva delle ultime gare. Qui ho perso 3-4 volte contro la Ducati, ora la guido io. Vincere qui non è la priorità principale, ma vedremo".



Ciò che conta, evidentemente, è mettere in bacheca il nono Mondiale, ormai nelle mani di Marquez per stessa ammissione del leader: "Ricomincio con un vantaggio di 120 punti e questo vuol dire che questo titolo posso perderlo solo io, ma ci sono alcune situazioni da controllare e non posso sempre essere il più veloce. La mentalità però è la stessa: proverò a dare il massimo in ogni weekend. Questa pista ci ha regalato tante battaglie, che però erano aiutate da varie condizioni che ora non ci sono tra aerodinamica ed elettronica: sarà difficile rivedere quei duelli".