MotoGp, Marquez fissa l'obiettivo a Spielberg: "Cerco il mio primo successo qui"

Lo spagnolo parla alla vigilia del primo appuntamento dopo le vacanze e sul Mondiale: "Solo io posso perderlo"
Nonostante una carriera leggendaria e un Mondiale fin qui dominato, c'è qualcosa che Marc Marquez, in MotoGp, non ha ancora conquistato: il Gp d'Austria. Questo l'obiettivo dello spagnolo: "Proverò a ottenere la prima vittoria qui - dice il ducatista in conferenza stampa - ma alla fine l'obiettivo principale è ripartire nel modo migliore". E sul titolo è chiaro: "Parto da un vantaggio di 120 punti, solo io posso perderlo".
Otto titoli Mondiali e il nono in arrivo, una serie di successi e tante piste dominate, eppure c'è ancora qualcosa che manca a Marc Marquez in MotoGp. Sul circuito di Spielberg, in Austria, si è tornati a correre dal 2016, ma lo spagnolo non ha mai vinto al Red Bull Ring. L'obiettivo dichiarato in conferenza stampa può allora essere uno solo: "Proverò a ottenere il mio primo successo qui, ma quello che conta è ripartire nel modo migliore, riprendendo dall'inerzia positiva delle ultime gare. Qui ho perso 3-4 volte contro la Ducati, ora la guido io. Vincere qui non è la priorità principale, ma vedremo".
Ciò che conta, evidentemente, è mettere in bacheca il nono Mondiale, ormai nelle mani di Marquez per stessa ammissione del leader: "Ricomincio con un vantaggio di 120 punti e questo vuol dire che questo titolo posso perderlo solo io, ma ci sono alcune situazioni da controllare e non posso sempre essere il più veloce. La mentalità però è la stessa: proverò a dare il massimo in ogni weekend. Questa pista ci ha regalato tante battaglie, che però erano aiutate da varie condizioni che ora non ci sono tra aerodinamica ed elettronica: sarà difficile rivedere quei duelli".
E la matematica darebbe addirittura al ducatista la possibilità di vincere il Mondiale già a Misano. Ipotesi però da scartare secondo Marquez: "Per me è impossibile, lotterò comunque per vincerlo appena potrò. L'importante è raggiungere questo obiettivo, non importa quando". L'altro sogno è raggiungere le 100 vittorie: ora è a quota 96. "Mi piacerebbe - chiude Marquez - se continuiamo così possiamo farcela. Non sono ossessionato dalle singole vittorie, alla fine contano di più i Mondiali".
In conferenza anche Marco Bezzecchi: "L'Aprilia qui in passato ha faticato, ma spero di proseguire nel trend positivo dopo Silverstone, darò tutto. Non mi sono fissato obiettivi particolari ma voglio continuare così. Le Ducati sono forti, siamo vicini ma quando ci sono le stesse 5-6 moto in testa non è facile". Infine, Pedro Acosta: "Non dobbiamo fissare un obiettivo, ma cercare di essere i più competitivi possibile. Ogni weekend si parte da zero".
