Marquez: "La pole è sempre un grande aiuto". Zarco: "Sarebbe stato bello battere Marc qui..."

"Di base noi della Ducati abbiamo sempre un buon feeling sul bagnato. La pole è sempre un grande aiuto per la gara. Devo dire però che nel finale ho temuto che Zarco mi togliesse la pole perché io avevo sbagliato l'ultima curva ma poi ha sbagliato anche lui nello stesso punto. Ad un certo punto sono rientrato ai box ma poi ho tirato dritto. Non volevo trarre in inganno i miei avversari, mi sono semplicemente reso conto che non sarei più riuscito a fare due giri lanciati".