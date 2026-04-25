Marquez: "La pole è sempre un grande aiuto". Zarco: "Sarebbe stato bello battere Marc qui..."
Di Giannantonio soddisfatto della sua posizione di partenza all'esterno della prima fila
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MARC MARQUEZ
"Di base noi della Ducati abbiamo sempre un buon feeling sul bagnato. La pole è sempre un grande aiuto per la gara. Devo dire però che nel finale ho temuto che Zarco mi togliesse la pole perché io avevo sbagliato l'ultima curva ma poi ha sbagliato anche lui nello stesso punto. Ad un certo punto sono rientrato ai box ma poi ho tirato dritto. Non volevo trarre in inganno i miei avversari, mi sono semplicemente reso conto che non sarei più riuscito a fare due giri lanciati".
JOHANN ZARCO
"Sono contentissimo. Ho impiegato un po' a prendere fiducia sul bagnato ma nel Q1 mi sono reso conto che era tutto sotto controllo e che qualificandomi per la fase finale averi avuto la mia opportunità di correre per la pole. Ho provato a spingere ancora di più nel mio ultimo time attack ma ho commesso un errore all'ultima curva. Peccato, sarebbe stato bello battere Marquez qui. Partire in prima fila significa guadagnare molti secondi nei primi tre o quattro giri: devo cercare di sfruttare questo vantaggio".
FABIO DI GIANNANTONIO
"Sono contento, stamattina non era andata benissimo ma i ragazzi del team sono stati bravissimi a livello di strategia gomme e abbiamo fatto alcune modifiche che mi hanno aiutato tanto. La prima fila era il mio obiettivo. Partire davanti rende tutto più facile. Siamo messi bene sia per la Sprint che per il Gran Premio. Possiamo divertirci in tutte le condizioni.