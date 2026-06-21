GP REPUBBLICA CECA

Marquez: "Avete visto? Io non mollo mai". Bagnaia: "Alla fine ho rischiato di cadere"

Il secondo classificato Ogura ci ha preso gusto e rilancia la missione-vittoria già nei prossimi appuntamenti

21 Giu 2026 - 15:41
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MARC MARQUEZ

"È una vittoria estremamente importante. anche perché arriva su un circuito con così tante curve a destra. Sapete bene che io non mollo mai, però gli ultimi sei giri del Gran Premio sono stati i più sofferti dell'anno,ero  praticamente in apnea. L'abbiamo gestita bene ma è stata dura. Abbiamo fatto qualche modifica prima del Gran Premio, piccola magari ma decisiva: abbiamo perso qualcosa in termini di performance ma mi ha permesso di guidare più rilassato. Stare dietro a Pecco non è stato facile, ho usato molto il posteriore. La moto c'era ma io alla fine mi sentivo davvero vuoto. Dobbiamo continuare a lavorare".  

AI OGURA

"Sono contento per il mio team prima di tutto. Oggi è stata dura. Avevo un bel passo nel finale ma Marc ne aveva di più, a me mancava un po' più di grip dietro, soprattutto sul bordo della gomma. Peccato non essere stato abbastanza veloce all'inizio, devo migliorarmi in quella fase di gara. È il mio miglior risultato nella premier class. Dobbiamo continuare a provarci, ma la qualità di questo weekend è stata altissima rispetto a quelli precedenti. Dobbiamo esserne contenti". 

FRANCESCO BAGNAIA

"Il bilancio è complessivamente positivo: in termini di feeling pù ancora che di punti iridati. Quando ero primo mi sentivo bene, accusavo il drop al posteriore e riuscivo a gestirla ma sapevo che quel passo non sarebbe bastato per vincere. Mi mancavano due o tre decimi. Le ho provate tutte ma rispetto alla Sprint sono tornate le vibrazioni. Quando Marc e Ogura mi hanno superato li ho lasciati andare subito e ho rallentato un po' per gestire le gomme, altrimenti rischiavo di cadere. Nel finale ho dovuto controllare Di Giannantonio. Sono felice, questo fine settimana ho fatto un altro passo avanti, dobbiamo continuare così. Non sono ancora i risultati che so di valere, io sono convinto di poter lottare con Marc per tutto il Gran Premio. La realtà è che non siamo ancora pronti per vincere sulla distanza lunga, devo essere messo meglio. So capendo meglio le cose, è fondamentale il feeling in frenata. Un passo alla volta ci arrivremo".

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