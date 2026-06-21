Marquez: "Avete visto? Io non mollo mai". Bagnaia: "Alla fine ho rischiato di cadere"

"Il bilancio è complessivamente positivo: in termini di feeling pù ancora che di punti iridati. Quando ero primo mi sentivo bene, accusavo il drop al posteriore e riuscivo a gestirla ma sapevo che quel passo non sarebbe bastato per vincere. Mi mancavano due o tre decimi. Le ho provate tutte ma rispetto alla Sprint sono tornate le vibrazioni. Quando Marc e Ogura mi hanno superato li ho lasciati andare subito e ho rallentato un po' per gestire le gomme, altrimenti rischiavo di cadere. Nel finale ho dovuto controllare Di Giannantonio. Sono felice, questo fine settimana ho fatto un altro passo avanti, dobbiamo continuare così. Non sono ancora i risultati che so di valere, io sono convinto di poter lottare con Marc per tutto il Gran Premio. La realtà è che non siamo ancora pronti per vincere sulla distanza lunga, devo essere messo meglio. So capendo meglio le cose, è fondamentale il feeling in frenata. Un passo alla volta ci arrivremo".