MotoGP, Marc Marquez rinvia la partenza per l'India a causa di problemi con il visto

IL CONTRATTEMPO

Il fuoriclasse spagnolo ha dovuto rimandare la partenza per Greater Noida dove andrà in scena il 13° appuntamento della MotoGP

© Getty Images Problemi con il visto per Marc Marquez in vista del Gran Premio d'India di MotoGP. L'otto volte campione del mondo ha dovuto far i conti con la burocrazia che ha ritardato il suo trasferimento a Greater Noida, dove domenica 24 settembre si svolgerà il 13° appuntamento del Motomondiale.

Vedi anche Motogp MotoGP, Marc Marquez: "Futuro? Ho tre strade, deciderò tra India e Giappone" Il pilota della Repsol Honda ha annunciato ai propri fan il proprio contrattempo attraverso le Instagram stories nelle quali il centauro iberico è ritratto mentre si allena con la mountain bike: "Volo in ritardo per mancanza del visto per il Gran Premio d'India. Quindi andiamo a pedalare un po'".

In vista del primo appuntamento della storia della MotoGP nella terra di Gandhi, Marquez non sembra l'unico ad aver dovuto ritardare la propria partenza come confermato sui propri social dal pilota di Moto2 Alberto Surra (Forward Team) e dal collega di Moto3 Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3).

"Purtroppo il visto per entrare in India non è stato rilasciato da parte del governo - ha spiegato il 18enne di Alzano Lombardo -. Io purtroppo non sono riuscito a partire. Vedremo come evolve la situazione ...".