Lutto nel Motomondiale: morto in un incidente in minimoto il cuginetto di Collin Veijer

Paddock del Motomondiale in lutto per la scomparsa della giovanissima promessa Sid Veijer, cuginetto di Collin, pilota delle Moto3 che nella prossima stagione farà il suo debutto in Moto2. L'olandese, di soli 7 anni, non è sopravvissuto alle conseguenze di un incidente occorsogli mentre il 22 dicembre si allenava in sella a una minimoto in una pista di kart indoor nel suo paese. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato con ferite alla testa e al volto. Alla fine, però, non c'è stato nulla da fare.