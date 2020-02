Lorenzo torna in pista con la Yamaha: shakedown a Sepang

Jorge Lorenzo è tornato in sella alla Yamaha in occasione dell'ultimo giorno dei test shakedown MotoGP di Sepang. Lo spagnolo, nuovo tester della casa dei tre diapason per aiutare Vinales e Rossi, con la nuova M1 ha fatto realizzare l'ottavo tempo in 2:00.563 a più di un secondo dal leader Pol Espargarò su Ktm. Il maiorchino ha completato 46 giri e sarà nuovamente in pista a partire da venerdì per i test ufficiali con tutti i piloti. Intanto nel paddock è circolata la voce della richiesta fatta dalla Yamaha alla Dorna per una wild card al GP di Catalunya a Barcellona: il numero 99 è già pronto a tornare alle corse.