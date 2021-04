Lorenzo: "Deluso da Rossi, ci si aspetta sempre molto da lui"

MOTOGP

"A Portimao sarà ancora difficile per lui, ma sicuramente tornerà competitivo a Jerez"

Jorge Lorenzo torna a punzecchiare Valentino Rossi, reduce dal complicato weekend dell'ultimo GP a Doha. Il pilota della Yamaha Petronas ha ottenuto il peggior risultato in qualifica nella sua carriera, risalendo fino al 16° posto in gara. "Mi ha deluso, come immagino abbia deluso i suoi tifosi perché ci si aspetta sempre molto da Valentino - ha dichiarato l'ex pilota spagnolo ad Autosport - . Con il 21° posto in griglia è difficile trovare una qualifica peggiore. E penso sia difficile ricordare una gara conclusa fuori dalla zona punti senza una caduta o un problema al motore".

Vedi anche Motogp Adesso è ufficiale: Marc Marquez torna in pista Il maiorchino ha poi ricordato che "è la seconda volta che finisce molto indietro rispetto all'altra Yamaha. Speriamo sia stata una situazione particolare, non ha mai fatto bene in Qatar e sicuramente arriveranno circuiti migliori. Non so se sarà a Portimao, sarà difficile per lui, ma sicuramente tornerà competitivo a Jerez".