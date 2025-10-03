Life Impacto, con Dainese dai una seconda vita al tuo casco

Il progetto sviluppa un impianto innovativo su scala industriale che consentirà la separazione dei diversi materiali plastici di cui è composto il casco attraverso l'azione di solventi bio-based (limonene e acetato di etile) ottenuti dagli scarti dell'industria alimentare. In questo modo, è possibile recuperare i principali materiali plastici (ABS, EPS e PC), da riutilizzare all'interno della stessa catena del valore per la produzione di nuovi componenti per caschi con le stesse caratteristiche meccaniche e di sicurezza degli attuali prodotti standard.