Vaso Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

La Lancia Delta HF Integrale è una delle pochissime auto a potersi realemente fregiare del titolo di icona. Un bolide leggendario che al solo pensiero richiama l'epoca d'oro dei Rally, da lei dominata dando vita ad anedotti che sono entrati nell'immaginario comune di ogni appassionato di automobili e di corse. Un'auto che ha ricevuto attenzioni e numerso edizioni speciali celebrative. Tra queste spicca la Lancia Delta HF Integrale Evo Martini 5, un tributo alla vittoria del quinto campionato costruttori, originariamente realizzata in soli 400 esemplari numerati nel 1992. Tutti rigorosamente vestiti di bianco immacolato e decorati dalle inconfondibili strisce Martini Racing. Ma c'è un'eccezione che rompe la regola, un esemplare che è l'incarnazione stessa della rarità: l'unica Martini 5 tinta di nero profondo, creata su misura nel 1992 per la rockstar italiana per eccellenza, Vasco Rossi.