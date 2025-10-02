Bagnaia fiducioso verso l'Indonesia: "Sapevo che sarei tornato competitivo"

"In passato abbiamo dovuto sistemare alcuni problemi - dice il pilota Ducati in conferenza stampa -, ora non dovrebbe essere più così. Il massimo che posso fare è cercare di ottenere il secondo posto, Alex (Marquez ndr) finora ha fatto un gran lavoro, 66 punti sono tanti ma cercherò di fare il massimo per colmarli". "A Misano abbiamo deciso di provare diverse cose che anche in passato mi hanno dato più fiducia e performance - ha sottolineato Bagnaia -. Se ho provato la moto di Morbidelli? Non lo confermo, ma il feeling è arrivato da qualcosa che avevo provato in passato".