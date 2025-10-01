Logo SportMediaset
MotoGp, Bagnaia: "In Giappone weekend perfetto, ho vissuto momenti duri"

Il pilota della Ducati verso il GP di Indonesia: "Voglio recuperare punti in classifica negli ultimi cinque weekend"

01 Ott 2025 - 11:39

"In Giappone tutto è stato praticamente perfetto, anche con un po' di suspense nel finale, ma sono davvero contento perché, grazie al lavoro di tutta la squadra siamo riusciti a tornare nelle posizioni che contano". Così il pilota Ducati Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio di Indonesia valido per il Mondiale della MotoGp. "Non è stato facile, ci sono stati momenti molto duri. Ora abbiamo ancora cinque weekend di gara davanti a noi: godiamoceli, lavoriamo sodo e cerchiamo di recuperare quanti più punti in classifica", ha aggiunto. 

