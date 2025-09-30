Motogp, ennesimo intervento per Martin: salta Singapore

Ennesima operazione per Jorge Martin. L'intervento alla clavicola destra a cui si è sottoposto il pilota spagnolo "si è conclusa con successo" fa sapere l'Aprilia. Martin, a seguito di una caduta nella sprint a Motegi, aveva riportato una frattura scomposta: domenica scorsa è tornato in Spagna per sottoporsi all'intervento per la riduzione e fissazione della frattura, eseguito oggi presso l'Hospital Universitari Dexeus, dall'équipe medica del dottor Xavier Mir. "I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a seconda del decorso post-operatorio - scrive il team di Noale -. Per il gp d'Indonesia, Martín non sarà sostituito, come permesso dal regolamento". Il pilota spagnolo ha commentato la vicenda sui social: "Fa male, ma questo è quello che sono. Non mollerà mai, ci vediamo presto".