Marc Marquez prima del GP di Mandalika: "Vorrei riposare, ma so che devo dare il massimo e non commettere errori"

Mandalika accoglie il nuovo campione del mondo Marc Marquez, visibilmente stanco dopo il GP del Giappone che gli ha consegnato, meno di una settimana, la vittoria aritmetica del nono titolo nel circuito Motomondiale: "Sono più stanco che mai - ammette il pilota Ducati a Marca - Le mie energie sono calate, il fatto di aver raggiunto il mio obiettivo principale ha fatto scendere l'adrenalina, ma vedremo se riusciremo a recuperare i livelli di energia durante il fine settimana. È vero che vorrei riposarmi un po', ma si torna in moto e vedremo. Ho avuto così tanta pressione per tutta la stagione che voglio solo godermela. Cercherò di dare il massimo e l'obiettivo principale è non commettere errori stupidi, perché se cala l'adrenalina cala anche la concentrazione". In Indonesia come a Portimao dove non ha mai vinto Marquez ora si accontenta: "Arrivare secondo o terzo va bene". E comunque la testa è già al 2026: "Sì, questo fine settimana inizia il lavoro per la prossima stagione, dobbiamo provare a giocare con l'assetto, sperimentare con tutto ciò che possiamo". Tra i più grandi c'è Valentino Rossi: "Non abbiamo mai lottato per un mondiale. Quando ero in quella posizione, il mio più grande rivale un anno è stato Lorenzo, poi è diventato Dovizioso".