Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Marc Marquez prima del GP di Mandalika: "Vorrei riposare, ma so che devo dare il massimo e non commettere errori"

Le parole del neo campione del mondo in vista del Gran Premio di Indonesia 

02 Ott 2025 - 11:05

Mandalika accoglie il nuovo campione del mondo Marc Marquez, visibilmente stanco dopo il GP del Giappone che gli ha consegnato, meno di una settimana, la vittoria aritmetica del nono titolo nel circuito Motomondiale: "Sono più stanco che mai - ammette il pilota Ducati a Marca - Le mie energie sono calate, il fatto di aver raggiunto il mio obiettivo principale ha fatto scendere l'adrenalina, ma vedremo se riusciremo a recuperare i livelli di energia durante il fine settimana. È vero che vorrei riposarmi un po', ma si torna in moto e vedremo. Ho avuto così tanta pressione per tutta la stagione che voglio solo godermela. Cercherò di dare il massimo e l'obiettivo principale è non commettere errori stupidi, perché se cala l'adrenalina cala anche la concentrazione". In Indonesia come a Portimao dove non ha mai vinto Marquez ora si accontenta: "Arrivare secondo o terzo va bene". E comunque la testa è già al 2026: "Sì, questo fine settimana inizia il lavoro per la prossima stagione, dobbiamo provare a giocare con l'assetto, sperimentare con tutto ciò che possiamo". Tra i più grandi c'è Valentino Rossi: "Non abbiamo mai lottato per un mondiale. Quando ero in quella posizione, il mio più grande rivale un anno è stato Lorenzo, poi è diventato Dovizioso".

Leggi anche

Bagnaia fiducioso verso l'Indonesia: "Sapevo che sarei tornato competitivo"

motogp
marquez
indonesia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

I più visti di Motogp

Marc Marquez

Marquez: "Ho vissuto 72 ore incredibili, in Indonesia con più carica"

Marquez è campione per la nona volta: festa col team Ducati e con la sua Gemma

Marquez di nuovo re: "Nella mia carriera ho fatto tanti errori, ma ora sono in pace con me stesso"

Marquez è campione del mondo! A Motegi la nona sinfonia di Marc nella gara dominata da Bagnaia

Francesco Bagnaia

Bagnaia: "Ho vissuto momenti duri, gli ultimi GP per recuperare in classifica"

Marc Marquez e Valentino Rossi a confronto: i numeri dicono che...

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:02
La Roma vuole confermarsi, Bologna per il riscatto | Debutta la Fiorentina
13:00
Sesta giornata, ecco gli arbitri: il big match Juve-Milan a Guida
12:59
Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Pinin Farina Best of Show a Varignana
12:33
Caso plusvalenze, oggi l'udienza preliminare per De Laurentiis e il club
12:30
Champions, Flick omaggia il Psg: "Barcellona non è al loro livello"