Libere Qatar, Bagnaia: "Non sono soddisfatto". Bastianini: "Peccato per il time attack"

MOTOGP QATAR

Ducati dal doppio volto in giornata di libere, Bagnaia non sorride più di tanto

Non è un Francesco Bagnaia sorridente e soddisfatto quello che conclude la prima giornata di prove libere del GP del Qatar col decimo posto in combinata: "Non sono contento di come è andata oggi, ma solo perché quando fai i test provi molte cose e oggi abbiamo deciso di fare un lavoro per avere chiara in mente che moto utilizzare. Abbiamo lasciato qualcosa alle spalle, non sono felice del feeling avuto e le condizioni non erano le migliori. Fatichiamo in entrata, ma sono fiducioso nel team perché questo motore è il migliore con cui lavorare". MotoGP, prima giornata in Qatar Getty Images

Ha qualcosa da recriminare invece Enea Bastianini, 11° alla fine della giornata di libere: “Sono contento di questa prima giornata, siamo stati abbastanza veloci in tutti e due i turni. Abbiamo avuto qualche problemino all’avantreno che cercheremo di risolvere domani. Peccato per il time-attack, nell’ultimo settore c’era qualcosa che non andava e alla curva 15 non avevo velocità. Peccato altrimenti saremmo stati in Q2, ma siamo veloci e non sono preoccupato. Domani mattina le condizioni non saranno il massimo ma proveremo comunque a fare un bel tempo".

Soddisfatto Andrea Dovizioso: "Se considero come sono andati i test in Malesia e come sono andato oggi, qui sono molto più vicino ai primi e sono stato certamente molto più veloce. E' andata bene. Sfortunatamente non è ancora abbastanza, quindi dobbiamo migliorare ancora di più. Ma siamo più vicini sia dal punto di vista del passo gara che nel tempo sul giro dai migliori. Sicuramente dobbiamo migliorare di più, ma il mio feeling migliora giro dopo giro. Vediamo cosa potremo fare in questo weekend, non so quanto potrò migliorare ancora nella giornata di domani, vedremo".