Libere Le Mans, Bastianini: "Sospiro di sollievo dopo Jerez"

MOTOGP FRANCIA

Il pilota del team Gresini è soddisfatto della prima giornata di prove libere conclusa in Francia

Una Ducati davanti a tutti, quella Gresini che continua a sorprendere anche in Francia. Al termine della prima giornata di libere a Le Mans, a sorridere è Enea Bastianini che ritrova il giusto feeling in sella alla sua Desmosedici dopo i problemi avuti a Jerez: "Sono caduto quando avevo chiuso il giro, peccato perché sarebbe stato bello festeggiare la giornata e invece succede sempre qualcosa". Getty Images

"Il T1 mi viene bene perché faccio la curva veloce con moto stabile, all'ultimo giro ho pizzicato la linea interna della curva 3 ma sicuramente è una delle parti della pista dove lavorare meno. Essere davanti è un sospiro di sollievo perché a Jerez non mi sono trovato bene perché la moto è stata modificata troppo. Qualcosa non ha funzionato, ma le moto sono così e capita che non riesci a capire. Importante aver ritrovato la velocità" ha spiegato il pilota italiano.