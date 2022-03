Libere Indonesia, Quartararo: "Lavorare sul passo". Zarco: "Posso stare davanti"

motogp indonesia

Spunti, velocità e feeling con la Yamaha M1 per "El Diablo" che si è detto fiducioso per il weekend indonesiano

Prime libere del GP di Indonesia più che positive per la Yamaha, in ripresa rispetto al weekend difficile vissuto alla prima stagionale in Qatar. Sorride Fabio Quartararo, primo in combinata al termine della doppia sessione del venerdì: "Sono molto contento perché non conoscevamo il nuovo asfalto e come si sarebbero comportate le gomme. Sul time attack abbiamo fatto un passo avanti, c'è più velocità e possiamo lavorarci ancora". Mandalika accoglie la MotoGP Getty Images

"Non mi aspettavo una Yamaha migliore o peggiore del Qatar, qui abbiamo fatto un buon test a febbraio e oggi ho raccolto quello che era l'obiettivo del weekend. La pista ha più grip del Qatar, questo ci fa essere veloci, ma quando devi salvare le gomme nel rettilineo ci troviamo male. Qua ci troviamo bene ed è il giusto momento per sfruttare questa moto" ha detto l'iridato.

Entusiasmo e soddisfazione anche per Johann Zarco, terzo alle spalle del francese e di Franco Morbidelli: "I tre giorni di test ci hanno aiutato tanto e i tempi erano costanti, oggi toccava capire come sarebbe andata la moto con la nuova carcassa. Sono molto contento perché sono sempre stato davanti con i primi e può andare così anche per il resto del weekend, con l'asciutto abbiamo fatto passi in avanti importanti. In Qatar ho sbagliato il venerdì, non c'era feeling e mi sono stressato e arrabbiato senza riuscire a fare il lavoro giusto. Ho perso tempo, sabato ho recuperato e poi domenica ho mancato le prime curve. Qua ci voglio riprovare, lavorando tanto e bene il venerdì si può fare bene anche la domenica. Partire avanti è importante, la pista è pulita ma quando stai dietro qualcuno ti arriva di tutto sullo sporco".