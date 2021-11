Libere GP Valencia, Miller: "Mi sono divertito, ma quanta pioggia". Espargarò: "Vi spiego mia Honda"

MOTOGP VALENCIA

L'australiano sorride dopo la prestazione sul bagnato del mattino, lo spagnolo spiega il setting definitivo della sua RC213V

Il venerdì di prove libere del GP di Valencia, ultima gara della stagione di MotoGP, si apre sotto il segno della Ducati di Jack Miller. Dell'australiano il miglior tempo in classifica combinata al termine di due sessioni diverse, ma divertenti: "La pista stamattina era molto scivolosa, in curva 1 avevo deciso di mollare e appena ho toccato la striscia rossa sono volato via. Da questo ho imparato che non devo andare fuori dalla pista sul bagnato, per il resto è andata bene". Valencia, l'ultima del "Dottore" Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Ho fatto una bella sessione, la moto va bene e Valencia mi piace tanto. Si lotta contro lo spin delle gomme e mi diverto molto qui" ha commentato il pilota Ducati.

Soddisfatto anche Pol Espargarò, che ha portato la sua Honda al secondo posto in classifica cronometrica: "Abbiamo lavorato tanto sulla ciclistica per farmi sentire meglio in sella, mi piace guidare con grip e gestire la potenza. Nella moto voglio poca elettronica, ora abbiamo trovato il giusto compromesso e il podio di Misano ci ha aiutati tanto. A metà anno ho deciso di non cambiare più telaio, stavo diventando matto perché la Honda non è una moto facile da guidare. Ho scelto una linea di lavoro per capire se mi sarebbe stata d'aiuto, così è stato perché ho cominciato anche a lavorare sul prossimo anno. Siamo forti, sono contento".

Lo spagnolo ha poi commentato l'infortunio del compagno di box Marc Marquez, un problema alla vista che ha fatto finire anzitempo la stagione del pluricampione: "Peccato per Marquez, piove sul bagnato e vederlo a casa è dura. Dopo quello che è successo l'anno scorso sono sicuro che potrà tornare ancora più forte".