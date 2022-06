Libere GP Catalogna, Bastianini: "Vorrei certezze per il futuro". Bagnaia: "Grip vantaggio per Aprilia"

MOTOGP CATALOGNA

Il pilota del team Gresini vuole accelerare per il futuro che è ancora incerto tra il team satellite e quello ufficiale Ducati

I risultati in pista parlano chiaro in questo 2022 per Enea Bastianini, che anche nelle libere del GP di Catalogna a Barcellona ha mostrato di essere in gran forma. Se da una parte c'è il presente, dall'altra c'è il futuro e il pilota romagnolo vuole mettere in chiaro le cose il prima possibile: "Parlarne non mi dà fastidio, ma adesso sono in una situazione strana. Sono in Ducati, ma dove? L'importante è avere un pacchetto per vincere, ma sarebbe bello sapere il prima possibile dove correrò il prossimo anno". MotoGP, un venerdì da sogno per Aprilia







































Tornando al venerdì di libere ha spiegato: "Sono molto contento di come sia andata oggi, siamo partiti col piede giusto nonostante la tanta fatica. Dovrò lavorare sul passo, ci sono due tre punti dove non sono al 100%, ma la giornata tutto sommato è stata buona. Stamattina con la media andavo forte anche con le usate, con la hard posteriore pensavo di dare di più. C'è tanto drop, non so quale sarà la gomma da gara, domani vedremo".

Quarto tempo di giornata invece per Francesco Bagnaia, rimasto colpito dalla bassa aderenza della pista: "Ero sconvolto all'inizio, ma erano i primi giri e già quest'anno le Aprilia hanno corso su questa pista con la moto da strada. Quindi è un piccolo vantaggio ma di sicuro l'Aprilia in una situazione di basso grip è molto competitiva. Loro hanno un'ottima trazione, è qualcosa che ho già visto tutto l'anno. Ma in questa pista possono fare più la differenza perché per tutto il resto il grip è più basso".