Libere GP Catalogna, Espargarò: "In difficoltà, ma la moto va bene". Vinales: "Posso lottare con tutti"

MOTOGP CATALOGNA

La Casa di Noale sorride con l'uno-due piazzato dalla coppia di piloti a Barcellona, con la speranza di vedere il medesimo risultato in gara

La prima giornata di prove libere del GP di Catalogna a Barcellona si chiude in maniera più che positiva per l'Aprilia che porta in testa alla classifica combinata dei tempi entrambi i piloti del team. A dominare la seconda sessione, conquistando la leadership dei tempi, è Aleix Espargarò: "In Argentina mi sono sentito bene, qui il grip è basso e le sensazioni sono diverse. Sto soffrendo molto, la moto non va benissimo in frenata. Mi trovo comunque bene in moto, il primo turno abbiamo fatto distanza gara e di pomeriggio abbiamo provato tutte le gomme e l'abbiamo fatto bene". MotoGP, un venerdì da sogno per Aprilia







































"Non sono sorpreso da Vinales, deve trovare consistenza perché è veloce e lo sa. Mi piacerebbe averlo più avanti per tutto il lavoro che fa, per Aprilia, per Rivola e la responsabilità che ci ha dato col rinnovo. Mi piacerebbe che nel box lucidassero solo le moto, perché vanno molto bene" ha sottolineato lo spagnolo.

Secondo tempo per Maverick Vinales, continua nel suo percorso di crescita con Aprilia: "Oggi è andata molto bene, sono molto soddisfatto e sono contento perché gli altri con la nuova non mi hanno dato più di tre decimi. Il time attack non è stato buono, ma comunque l'inizio è importante perché diamo continuità al lavoro che abbiamo fatto al Mugello. Siamo andati sempre veloci, ma la parte difficile è mettere tutti i settori insieme. Qui ci viene molto bene, domenica posso fare bene e stiamo lavorando per andare a combattere con tutti là davanti. Tutto questo arriva weekend dopo weekend, perché bisogna capire la moto e sapersi adattare al meglio".