LCR Honda: missione riscatto con la new entry Zarco e con il confermatissimo Nakagami

Novità e conferme per Honda LCR. Il team clienti della Casa giapponese diretto da Claudio Cecchinello ha svelato la livrea (anzi, le livree) delle sue RC213V: quella Castrol affidata al nuovo arrivato Johann Zarco e quella Idemitsu... all'inamovibile Takaaki Nakagami. Il trentatreenne veterano di Cannes passa da un satellite... all'altro, dopo aver lasciato Ducati Prima Pramac al termine di una stagione che lo ha visto rompere il ghiaccio con la prima vittoria nella premier class al Gran Premio d'Australia e chiudere il mondiale nella top five. Ripetersi non sarà facile ma la missione resta possibile, visto che nella scorsa stagione (e proprio con il colori Castrol), Alex Rins ha vinto per Honda LCR il GP Of The Americas di Austin. Quella che scatta il secondo weekend di marzo con il Gran Premio del Qatar sarà invece la settima stagione di fila (una sorta di record) nel team LCR Honda per Nakagami. Trentadue anni appena compiuti (lo scorso 9 febbraio), Takaaki ha il compito di riscattare un deludente 2023, chiuso alla diciottesima casella della classifica piloti.