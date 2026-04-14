L'autodromo del Mugello festeggia i 50 anni di Motomondiale

Ma gli anni '90 sono anche quelli del romano Max Biaggi in 250cc e del pesarese Valentino Rossi che in 125cc nel 1997 conquistava le sua prima vittoria sulla pista toscana. Ne sarebbero succedute altre otto, di cui sette consecutive dal 2002 al 2008 nella classe regina, le prime due con Honda e le successive con Yamaha. Dopo l'ultima vittoria del 'Dottore', per sentire nuovamente l'inno di Mameli si dovrà aspettare il 2017 con Andrea Dovizioso (Ducati), seguito nel 2019 dal compagno di marca Danilo Pertucci. Gli ultimi anni sono dominio assoluto della casa di Borgo Panigale con la tripletta di Pecco Bagnaia dal 2022 al 2024, e il successo dello scorso anno di Marc Marquez.