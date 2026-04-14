MOTOGP

L'autodromo del Mugello festeggia i 50 anni di Motomondiale

Da Barry Sheene nel 1976 alle 9 vittorie di Rossi, fino al successo di Marquez nel 2025

14 Apr 2026 - 18:52
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L'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) festeggerà quest'anno il 50/o anniversario del Gran Premio d'Italia del Motomondiale. L'appuntamento sarà il 31 maggio. Tutto è iniziato nel lontano 16 maggio 1976, quando la classe regina era la 500cc. Ad aggiudicarsi la prima pole position, la leggenda delle due ruote Giacomo Agostini per l'occasione su Suzuki, ma la gara fu vinta dal compagno di marca Barry Sheene. Fra le gare più emozionanti si ricordano le vittorie di Kenny Roberts (Yamaha) nel 1978, di Freddie Spencer (Honda) nel 1986. Kevin Schwantz (Suzuki) trionfa sulla pista toscana nel 1992, successivamente Mick Doohan su Honda otterrà cinque successi consecutivi dal 94 al 97.

Ma gli anni '90 sono anche quelli del romano Max Biaggi in 250cc e del pesarese Valentino Rossi che in 125cc nel 1997 conquistava le sua prima vittoria sulla pista toscana. Ne sarebbero succedute altre otto, di cui sette consecutive dal 2002 al 2008 nella classe regina, le prime due con Honda e le successive con Yamaha. Dopo l'ultima vittoria del 'Dottore', per sentire nuovamente l'inno di Mameli si dovrà aspettare il 2017 con Andrea Dovizioso (Ducati), seguito nel 2019 dal compagno di marca Danilo Pertucci. Gli ultimi anni sono dominio assoluto della casa di Borgo Panigale con la tripletta di Pecco Bagnaia dal 2022 al 2024, e il successo dello scorso anno di Marc Marquez.

L'appuntamento del 2026 che celebrerà i 50 anni di Motomondiale al Mugello è quindi fissato per il 31 maggio: una sfida tutta da vivere con le case italiane Aprilia e Ducati protagoniste della stagione in corso. 

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