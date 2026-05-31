Ranocchia lascia tutti a bocca aperta: "Un giocatore dell'Inter girava con la pistola nel cruscotto!"

L'ex capitano nerazzurro svela un dettaglio assurdo di un suo vecchio compagno di squadra.

31 Mag 2026 - 17:24
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