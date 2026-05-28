Il Mugello tiene a battesimo le 10 Ducati della Collezione 100

Anche per la Collezione 100 Ducati conferma il proprio legame con il mondo dell'arte coinvolgendo l'artista Ugo Nespolo. Grande protagonista dell'arte italiana del secondo Novecento e appassionato Ducatista, Nespolo si è unito con entusiasmo a questo progetto. Ogni esemplare della Collezione 100 sarà accompagnata da una coppia di multipli d'arte numerati con lo stesso progressivo della moto e firmati dallo stesso Nespolo, che ha interpretato con il suo inconfondibile stile, colorato e dinamico, ogni modello della collezione 100 e la moto storica che ne ha ispirato la livrea. Le opere originali contribuiranno ad arricchire la Collezione Fondazione Ducati.