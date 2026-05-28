Il Mugello tiene a battesimo le 10 Ducati della Collezione 100

© Ufficio Stampa
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Il circuito del Mugello, su cui le Desmosedici MotoGP hanno scritto pagine indimenticabili della storia sportiva Ducati, è lo scenario della presentazione della Collezione 100. Dieci modelli, dieci edizioni numerate e limitate a soli 100 esemplari ognuna, che ripercorrono dieci momenti della storia Ducati.
Vere icone contemporanee create per celebrare il Centenario della Casa di Borgo Panigale.
Ciascuno degli esemplari è reso unico da una dotazione speciale: la livrea ispirata a una moto iconica della storia Ducati, le selle in Alcantara o in pelle con logo Ducati ricamato e dettagli tecnici pregiati come le pinze freno in Bronzo Centenario. Questo colore è riservato alla collezione ed è utilizzato anche per la corona del tappo serbatoio, e per la targhetta con il numero dell'esemplare rivettata sulla testa di sterzo o sui cavallotti ricavati dal pieno. Diverse componenti meccaniche di ciascuna moto hanno una colorazione esclusiva che completa la livrea storica. La frizione a secco, che costituisce una prima assoluta per i modelli V2*, completa l'autenticità di questa storica collezione.
Ogni moto è accompagnata da un casco e da un cavalletto posteriore dedicati, realizzati negli stessi colori della livrea, dal telo coprimoto, e dal certificato di autenticità. E naturalmente, come su tutte le Ducati da collezione, l'esperienza di salire in sella sarà resa ancora più speciale dal cruscotto dotato di cerimonia di accensione dedicata. Chi vorrà potrà poi completare il suo look con un giubbotto che riprende la livrea della moto.
Anche per la Collezione 100 Ducati conferma il proprio legame con il mondo dell'arte coinvolgendo l'artista Ugo Nespolo. Grande protagonista dell'arte italiana del secondo Novecento e appassionato Ducatista, Nespolo si è unito con entusiasmo a questo progetto. Ogni esemplare della Collezione 100 sarà accompagnata da una coppia di multipli d'arte numerati con lo stesso progressivo della moto e firmati dallo stesso Nespolo, che ha interpretato con il suo inconfondibile stile, colorato e dinamico, ogni modello della collezione 100 e la moto storica che ne ha ispirato la livrea. Le opere originali contribuiranno ad arricchire la Collezione Fondazione Ducati.
Nasce così una collezione di veri gioielli: unici, inconfondibili e di grande carattere.
La presentazione si è svolta sul leggendario rettilineo del tracciato toscano su cui, per la prima volta nella storia della MotoGP, Ducati ha allestito un vernissage. Un vero e proprio percorso da galleria d'arte, in cui le opere di Nespolo hanno accolto gli ospiti, accompagnandoli in un percorso culminante con il disvelo delle dieci moto della Collezione 100.
Durante l'evento, Marc Marquez e Pecco Bagnaia hanno svelato le moto del team Ducati Lenovo, impreziosite da una livrea speciale per la gara del Mugello, il cui design fa convivere sulla carena le dieci grafiche delle moto della Collezione 100 con i nomi dei dipendenti Ducati. I dettagli celebrativi del centenario e le date 1926-2026 sono glitterati, richiamando la storica 750 Imola Desmo, mentre sul cupolino la grafica moderna contrasta con una tabella portanumero ovale e il font d'epoca.
Alcuni partner Ducati hanno preso spunto per realizzare prodotti dedicati al Centenario della Casa di Borgo Panigale. Collezione 100 è infatti stata di ispirazione per la serie di quattro zaini realizzata da Piquadro svelata nel corso dell'evento. Carrera, sponsor ufficiale del team Ducati Lenovo, ha invece presentato l'occhiale Anniversary Edition, realizzato in serie numerata e limitata a 500 pezzi.
La prossima occasione per il pubblico di vedere dal vivo la Collezione 100 sarà al World Ducati Week, dove potranno venire ammirate in uno spazio a loro riservato da tutti i Ducatisti il 3, 4 e 5 luglio.
Successivamente, le dieci moto intraprenderanno un viaggio che le porterà al Festival of Speed di Goodwood, evento di portata mondiale e appuntamento imprescindibile per gli appassionati di auto e moto. Infine, la Collezione 100 tornerà a Bologna, per venire orgogliosamente esposta in diversi musei del territorio.