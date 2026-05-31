"Quando mi sono acceso una sigaretta in spogliatoio ed è partito l'allarme": l'incredibile aneddoto di Cesari

Il nostro moviolista racconta un episodio davvero curioso della sua carriera da arbitro: sembra la scena di un film comico...

31 Mag 2026 - 17:22
01:27 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo