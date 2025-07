Milano-Cortina: lunedì il primo salto dai trampolini di Predazzo

Sono in fase di ultimazione i lavori di ammodernamento dei trampolini che ospiteranno le gare del salto con gli sci e della combinata nordica nei Giochi olimpici del prossimo febbraio in Trentino. Tutte le novità e le caratteristiche dell'impianto fiemmese saranno illustrate lunedì 14 luglio: l'appuntamento è alle 9 allo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo, che dopo la parte di opere sportive già completata sarà ultimato a breve anche per la parte di rifiniture e opere accessorie. All'appuntamento sono attesi il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l'assessore allo sport Mattia Gottardi, il responsabile del Coordinamento olimpico provinciale Tito Giovannini, il presidente del Comitato Organizzatore Team Nordic Ski Pietro De Godenz, il sindaco di Predazzo Paolo Boninsegna, nonché i rappresentanti di Fondazione Milano Cortina 2026, Coni, Federazioni e Gruppi sportivi, Protezione civile, Agenzia provinciale opere pubbliche. Con l'occasione, nella struttura omologata nei giorni scorsi alla presenza dei tecnici Fis si terrà il primo salto da parte degli atleti della nazionale italiana di salto con gli sci e combinata nordica, con in testa Annika Sieff. Il trampolino è infatti operativo tutto l'anno: in inverno viene innevato, mentre in estate lo si utilizza con gli stessi sci sfruttando la superficie in ceramica per il lancio e quella in plastica per l'atterraggio.