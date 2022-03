Paura per Marquez, terribile caduta in warm up: "Stordito, ma sto bene"

motogp indonesia

Violento high side in curva 7 nel warm up e trauma cranico, lo spagnolo non correrà

Violenta caduta e tanta paura per Marc Marquez nel corso del warm up del GP di Indonesia a Mandalika. Il pilota Honda è stato sbalzato in aria dalla sua moto dopo un terribile high side in curva 7, con la sua RC213V andata distrutta. Lo spagnolo si è rialzato sulle sue gambe, ma in evidente stato confusionale. Trasportato all'ospedale di Mataram per accertamenti, gli è stato diagnosticato un trauma cranico e varie contusioni. Dopo le valutazioni del caso, lo spagnolo è stato dichiarato unfit per la gara. Marquez, violento high side in warm up twitter

"Sto bene, sono un po’ stordito, ma sto bene. Non è stato il nostro weekend, abbiamo faticato e avuto problemi sin dall’inizio. Oggi ho avuto uno dei più grandi incidenti della mia carriera. Anche se non ci sono problemi seri, abbiamo deciso che non avrei corso. È stata la decisione migliore” ha spiegato lo spagnolo.

A comunicare l'unfit del pilota ci ha pensato Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale: "La TAC ha dato esito negativo, ma a causa del trauma cranico e di diverse contusioni abbiamo deciso a scopo precauzionale di dichiararlo unfit".

Alberto Puig, team manager Honda, ha sottolineato: "Abbiamo pensato alla sua salute, ha subito un colpo forte alla testa e per sicurezza abbiamo deciso di non farlo gareggiare. Non è la prima caduta del weekend, dopo questa violenta abbiamo pensato fosse giusto così".