Il nemico alle porte: Marquez lanciatissimo, sfida decisiva per Martin e Bezzecchi a Mandalika

A Mandalika i due piloti ufficiali Aprilia hanno ottenuto negli ultimi tre anni un discreto successo: Martin si è imposto nella gara Sprint del 2023 e nel Gran Premio del 2024, in entrambi i casi con la Ducati del team Pramac. Bezzecchi ha invece vinto la Sprint del 2025, mentre nel Gran Premio dell'indomani ha provocato l'incidente che nel corso del primo giro ha eliminato lui stesso e Marc Marquez, costringendo il Cannibale a saltare i due successivi appuntamenti per la frattura alla clavicola destra.