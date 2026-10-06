MOTOGP

Il nemico alle porte: Marquez lanciatissimo, sfida decisiva per Martin e Bezzecchi a Mandalika

Per il pilota italiano la diciassettesima tappa del Mondiale è una sorta di ultima spiaggia delle sue ambizioni iridate

di Stefano Gatti
06 Ott 2026 - 11:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

A soli pochi giorni dalla gara di Motegi, Aprilia Racing torna in pista per il Gran Premio dell'Indonesia. Il diciassettesimo appuntamento stagionale va in scena al Pertamina Mandalika International Circuit. Jorge Martin è reduce da un weekend da protagonista a Motegi, dove ha conquistato la pole position con il nuovo record della pista, un podio nella sprint e il secondo posto nella gara lunga, al capolinea di un fine settimana però di marca ducatista, con il doppio di Marc Marquez che ha così ridotto a due soli punti il ritardo dallo stesso Martin nella classifica generale: 133 punti a 131.  

Dopo il solido fine settimana in Giappone, chiuso con un sesto posto nella sprint e un podio nella gara lunga, Marco Bezzecchi da parte due affronta il GP d’Indonesia con l’intento di provare a rientrare in una corsa al titolo che - dopo una prima parte di campionato da mattatore - lo vede attualmente terzo incomodo con 284 punti e 49 lunghezze di ritardi dal suo compagno di squadra a sei tappe dall'ultima bandiera a scacchi: Indonesia, Australia, Malesia, Qatar, Portogallo e Valencia. 

© Getty Images

© Getty Images

Inaugurato nel 2021, il Pertamina Mandalika Circuit è un tracciato che offre una combinazione di curve veloci, rapidi cambi di direzione e forti staccate. Il layout si snoda in senso orario lungo quattro chilometri e trecento metri, con un totale di diciassette curve: undici a destra e sei a sinistra. 

A Mandalika i due piloti ufficiali Aprilia hanno ottenuto negli ultimi tre anni un discreto successo: Martin si è imposto nella gara Sprint del 2023 e nel Gran Premio del 2024, in entrambi i casi con la Ducati del team Pramac. Bezzecchi ha invece vinto la Sprint del 2025, mentre nel Gran Premio dell'indomani ha provocato l'incidente che nel corso del primo giro ha eliminato lui stesso e Marc Marquez, costringendo il Cannibale a saltare i due successivi appuntamenti per la frattura alla clavicola destra.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

JORGE MARTIN

“Lasciamo il Giappone, un circuito che in passato non era stato tra i migliori per Aprilia, con grande soddisfazione. Il team ha svolto un lavoro eccezionale e il doppio podio riflette ancora di più l’impegno di tutta la squadra. Ora andiamo in Indonesia, un circuito che nel recente passato mi ha dato buone sensazioni. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando uniti e migliorando giorno dopo giorno, perché il campionato rimane molto serrato.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono contento di correre in Indonesia, Mandalika è una pista che mi piace molto. Arriviamo qui dopo una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di continuare il nostro lavoro e di migliorare sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di provare a essere competitivi in tutte le sessioni in pista.”

motogp
aprilia
mandalika
indonesia
sfida
martin
bezzecchi
marquez

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Marquez professore a Motegi, batte Martin e lo rimette nel mirino. Bezzecchi difende il podio da Bastianini

Clamoroso a Motegi: Marc Marquez voleva far correre un sosia

Marc: "E' bastato aumentare il passo". Martin: "Lotteremo ancora". Bez: "Podio dopo un lutto"

Marquez show nella Sprint, Martin "arretrato". Beffa Bastianini, Bezzecchi affonda

Le pagelle di Motegi: Marquez fa da solo, Martin lottatore. Bezzecchi terzo incomodo

In Indonesia l'ultima chiamata per Bezzecchi, altrimenti Aprilia deve pensare ai giochi di squadra

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Singapore: Antonelli punta alla prima vittoria, Hamilton mette nel mirino la quinta
12:34
Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore
Giovanni Malagò
12:32
Caso Figc, oggi la Giunta Coni: sarà Malagò a sostituire... Malagò | LIVE
Cristiano Ronaldo 
12:32
Caso CR7, Il retroscena di Piers Morgan: "Ronaldo si è sentito tradito, ha detto 'vaff...' e se n'è andato"
Zverev
12:11
Sinner alza bandiera bianca e Zverev prepara il sorpasso: quando può diventare n.1