Il nemico alle porte: Marquez lanciatissimo, sfida decisiva per Martin e Bezzecchi a Mandalika
Per il pilota italiano la diciassettesima tappa del Mondiale è una sorta di ultima spiaggia delle sue ambizioni iridatedi Stefano Gatti
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A soli pochi giorni dalla gara di Motegi, Aprilia Racing torna in pista per il Gran Premio dell'Indonesia. Il diciassettesimo appuntamento stagionale va in scena al Pertamina Mandalika International Circuit. Jorge Martin è reduce da un weekend da protagonista a Motegi, dove ha conquistato la pole position con il nuovo record della pista, un podio nella sprint e il secondo posto nella gara lunga, al capolinea di un fine settimana però di marca ducatista, con il doppio di Marc Marquez che ha così ridotto a due soli punti il ritardo dallo stesso Martin nella classifica generale: 133 punti a 131.
Dopo il solido fine settimana in Giappone, chiuso con un sesto posto nella sprint e un podio nella gara lunga, Marco Bezzecchi da parte due affronta il GP d’Indonesia con l’intento di provare a rientrare in una corsa al titolo che - dopo una prima parte di campionato da mattatore - lo vede attualmente terzo incomodo con 284 punti e 49 lunghezze di ritardi dal suo compagno di squadra a sei tappe dall'ultima bandiera a scacchi: Indonesia, Australia, Malesia, Qatar, Portogallo e Valencia.
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Inaugurato nel 2021, il Pertamina Mandalika Circuit è un tracciato che offre una combinazione di curve veloci, rapidi cambi di direzione e forti staccate. Il layout si snoda in senso orario lungo quattro chilometri e trecento metri, con un totale di diciassette curve: undici a destra e sei a sinistra.
A Mandalika i due piloti ufficiali Aprilia hanno ottenuto negli ultimi tre anni un discreto successo: Martin si è imposto nella gara Sprint del 2023 e nel Gran Premio del 2024, in entrambi i casi con la Ducati del team Pramac. Bezzecchi ha invece vinto la Sprint del 2025, mentre nel Gran Premio dell'indomani ha provocato l'incidente che nel corso del primo giro ha eliminato lui stesso e Marc Marquez, costringendo il Cannibale a saltare i due successivi appuntamenti per la frattura alla clavicola destra.
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JORGE MARTIN
“Lasciamo il Giappone, un circuito che in passato non era stato tra i migliori per Aprilia, con grande soddisfazione. Il team ha svolto un lavoro eccezionale e il doppio podio riflette ancora di più l’impegno di tutta la squadra. Ora andiamo in Indonesia, un circuito che nel recente passato mi ha dato buone sensazioni. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando uniti e migliorando giorno dopo giorno, perché il campionato rimane molto serrato.
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MARCO BEZZECCHI
“Sono contento di correre in Indonesia, Mandalika è una pista che mi piace molto. Arriviamo qui dopo una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di continuare il nostro lavoro e di migliorare sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di provare a essere competitivi in tutte le sessioni in pista.”