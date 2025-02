Aprilia, Jorge Martin operato: tempi di recupero da valutare

La stagione di MotoGp si aprirà senza il suo campione. Jorge Martin è stato operato in giornata presso la clinica 'Dexeus' a Barcellona e sicuramente sarà costretto a saltare la prima gara del campionato, in programma domenica 2 marzo in Thailandia. Il campione della MotoGP in carica si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alle fratture riportate nell'incidente avuto ieri in allenamento. Il pilota spagnolo si era procurato la rottura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro. Per il momento non si fanno previsioni sul rientro in pista di "Martinator". Secondo quanto riportato da Aprilia nel comunicato stampa "la prognosi verrà valutata in relazione all'evoluzione del quadro clinico".