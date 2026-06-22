IL COMMENTO

Il Cannibale Marquez ha fiutato la preda, Bezzecchi non può più sbagliare

Le due tappe iridate su fronte orientale hanno dato la scossa ad una stagione che era iniziata nel monocolore Aprilia

di Stefano Gatti
22 Giu 2026 - 10:58
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Rischia di costare carissima a Marco Bezzecchi l'assenza forzata di Brno. Finito in castigo per le sue intemperanze ceche, il leader del Mondiale ha visto pericolosamente avvicinarsi in classifica il suo compagno di squadra Jorge Martin, incassando oltretutto un pesantissimo parziale di trentadue punti a zero da Marc Marquez che è ora lanciatissimo nella scalata alla vetta, distante "solo" quaranta punti. Come dire che nell'arco di un weekend il Cannibale ha dimezzato il suo ritardo.  Senza dimenticare Fabio Di Giannantonio - terzo a meno ventitré - in avvicinamento al caldissimo weekend di Assen viene da chiedersi chi sia il cliente più difficile di Bezzecchi nella corsa al titolo tra il suo compagno di squadra e il nove volte campione del mondo. 

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Annunciata da quelli che la sanno lunga già in tempi non sospetti - nel pieno dello strapotere Aprilia dei primi GP overseas, la rimonta ducatista fin dal via della stagione europea si è puntualmente materializzata. A fronte di qualche episodio sfortunato e controverso (lo strike di Martin al Balaton Park, lo scatto d'ira di Bezzecchi a Brno), la Casa di Borgo Panigale ha alzato notevolmente il livello del proprio gioco. Le controprove non mancano, sia sul lato Ducati che su quello Aprilia. Nel weekend ceco Bagnaia ha dimostrato che la Desmosedici del team factory è tornata la moto da battere. Per contro, il momento difficile di Aprilia Racing (nel senso del team ufficiale) è controbilanciato dalla crescita delle RS-GP del cliente Trackhouse che ha Brno ha brillato, anche se con il solo Ai Ogura.

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C'è tanta carne al fuoco insomma in vista del classico e attesissimo Dutch TT di Assen, in programma nell'ultimo fine settimana di giugno. Dopo la tappa olandese e il Gran Premio di Germania la MotogGP (e le sue ladder classes Moto2 e Moto3) andranno in vacanza per un mese, per iniziare ad agosto in Inghilterra il girone di ritorno. E se viene facile pronosticare una ripresa del campo Aprilia, lo è ancora di più prepararsi ad una seconda metà di stagione nella quale - oltre alla classe dei singoli, si capisce - conteranno molto anche le alleanze e il gioco di squadra, casomai allargato ai team clienti.

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