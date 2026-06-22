Il Cannibale Marquez ha fiutato la preda, Bezzecchi non può più sbagliare

Annunciata da quelli che la sanno lunga già in tempi non sospetti - nel pieno dello strapotere Aprilia dei primi GP overseas, la rimonta ducatista fin dal via della stagione europea si è puntualmente materializzata. A fronte di qualche episodio sfortunato e controverso (lo strike di Martin al Balaton Park, lo scatto d'ira di Bezzecchi a Brno), la Casa di Borgo Panigale ha alzato notevolmente il livello del proprio gioco. Le controprove non mancano, sia sul lato Ducati che su quello Aprilia. Nel weekend ceco Bagnaia ha dimostrato che la Desmosedici del team factory è tornata la moto da battere. Per contro, il momento difficile di Aprilia Racing (nel senso del team ufficiale) è controbilanciato dalla crescita delle RS-GP del cliente Trackhouse che ha Brno ha brillato, anche se con il solo Ai Ogura.