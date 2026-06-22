Sassuolo, grandi manovre a centrocampo: Thorstvedt in uscita, ecco il sostituto

Arrivano importanti novità di mercato per il Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo, visto il terribile infortunio di Ismael Koné ai Mondiali e con Kristian Thorstvedt sempre più vicino all'addio. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i neroverdi starebbero sondando il mercato alla ricerca di rinforzi. Il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Maurits Kjaergaard, classe 2003 del Salisburgo. Gli austriaci lo valutano 12 milioni di euro, ma gli emiliani dovranno affrontare anche la concorrenza di altri club, tra cui Genoa e Udinese.