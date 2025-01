Honda in pista a Buriram con Espargaró e Nakagami, esordio per il DT Albesiano

Due giorni di test per il test team di Honda HRC al Chang International Circuit di Buriram, dove il Mondiale della MotoGP (e ovviamente quello delle sorelle minori Moto2 er Moto3) prende il via tra un mese e mezzo con il Gran Premio della Thailandia del primo weekend di marzo. Condotto in sella dai nuovi collaudatori Aleix Espargaró (ex Aprilia Racing) e Takaaki Nakagami (ex Honda LCR Idemitsu), il test thailandese di venerdì 17 e sabato 18 gennaio rappresenta anche il debutto sul ponte di comando del Direttore Tecnico Romano Albesiano, lui pure al debutto nei colori bianco-rosso-blu della squadra factory Honda che come piloti titolari per la nuova stagione ha confermato l'italiano Luca Marini e lo spagnolo Joan Mir, campione del mondo della premier class nel 2020. Sol Levante ad occupare per intero la calotta del casco (ripreso anche sull'air bag della tuta), Espargaró porta in pista a Chang International un esemplare della RC213-V giapponese in livrea total black... e carbon look sulla quale spicca il numero 41 da lui sfoggiato a lungo nei Gran Premi iridati e magari anche in qualche ipotetica wild card del 2025.