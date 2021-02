"Gresini è morto", ma la notizia era falsa

MOTOGP

Il suo team smentisce il decesso: "E' ancora tra noi, seppur in condizioni critiche"

"Fausto Gresini è morto". Una notizia terribile, rimbalzata tristemente sui mezzi di comunicazione - noi compresi, purtroppo -, e rilanciata su tutti i social. Con amarezza, molta amarezza. Una notizia, in questo caso davvero fortunatamente, falsa: "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche". La smentita, e mai smentita è stata da tutti accolta con maggiore soddisfazione, è arrivata direttamente dal suo team. Fausto Gresini lotta ancora e, ci auguriamo, non smetterà di lottare fino a quando non avrà dato tutto per poter vincere il Covid.

Comprensibile la dura reazione della famiglia di Gresini, giustamente imbestialita per la notizia della morte divulgata dalla stampa: "Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi! Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi", ha scritto il figlio Lorenzo in un post su Facebook.