GP Solidarity a Barcellona: resa dei conti Martin-Bagnaia tra sport e memoria

La MotoGP torna a Barcellona per la seconda volta in poco meno di sei mesi e - oltre che per ragioni strettamente sportive - il ventesimo e ultimo appuntamento stagione si annuncia ad altissima intensità emozionale, anche per via del suo ingresso last minute in calendario al posto del tradizionale "sipario" del GP della Comunità Valenciana, cancellato a causa della DANA di fine ottobre (due settimane fa), l'alluvione che ha provocato oltre duecento vittime e un numero ancora non precisato di dispersi. Saranno diverse - nel weekend di Barcellona - le iniziative di sostegno e solidarietà alle popolazioni colpite.