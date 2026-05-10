GP Francia Moto3: terza vittoria dell'anno per super Quiles, Bertelle sul podio

Il pilota italiano terzo al traguardo a poco più di un anno da un grave incidente in allenamento

10 Mag 2026 - 11:54
© Getty Images

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Terza vittoria in cinque gare (la seconda di fila) per Maximo Quiles che si aggiudica il Gran Premio di Francia della Moto3, andato in scena sul circuito Bugatti di Le Mans in versione accorciata (tredici giri al posto dei venti originali) a causa della pista bagnata, condizione che i piloti della classe più piccola non avevano potuto provare nei due giorni di prove. In sella alla KTM del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, il pilota spagnolo la spunta sul connazionale Adrian Fernandez, che era scattato dalla pole position con la Honda Leopard Racing. Terzo gradino del podio per l'italiano Matteo Bertelle con la KTM LEVEL UP - MTA, un grande risultato per il pilota di Monselice poco più di un anno dopo un grave incidente in allenamento. Tra i primi a complimentarsi con lui nell'immediato dopogara è stato Francesco Bagnaia. Mai più in basso del secondo gradino del podio quest'anno, Quiles allunga ancora in vetta alla classifica generale. L'indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) e lo spagnolo Joel Esteban (con la seconda KTM LEVEL UP) chiudono la top five dell'ordine d'arrivo. Sesto posto per l'altro italiano Guido Pini con la seconda Honda Leopard.

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