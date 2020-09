GP Emilia Romagna: trionfo per Vinales, Bagnaia e Rossi si ritirano

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

di

LUCA BUCCERI

E' la Yamaha di Maverick Vinales a vincere il GP dell'Emilia Romagna a Misano. Il pilota spagnolo chiude davanti alla Suzuki del connazionale Joan Mir e alla KTM di Pol Espargaro. Tanta sfortuna per Francesco Bagnaia, vicinissimo al primo successo in top-class e poi scivolato e costretto al ritiro a sette giri dal termine. Ritiro anche per Valentino Rossi, ottavo Dovizioso che riesce a mantenere la guida della classifica Mondiale.

Maverick Vinales riesce finalmente a centrare il primo gradino del podio, ma a far rumore nel GP dell'Emilia Romagna è lo scivolone di Francesco Bagnaia a sette giri dal termine mentre era spedito verso il primo successo in MotoGP. Tanto amaro in bocca per Pecco e il team Pramac che avevano pregustato il successo dopo essere riuscito a sorpassare Vinales e averlo staccato di oltre un secondo e mezzo tra le curve di Misano. Ne approfitta così Vinales che riesce a portare la sua M1 a tagliare per prima il traguardo mentre alle sue spalle è stata bagarre per conquistare gli altri due posti sul podio.

Ad avere la meglio, alla fine, sono stati Mir e Pol Espargaro per un podio tutto in salsa iberica, ma gran parte del merito (o demerito) va dato a Fabio Quartararo. Il francese, in lotta per il titolo Mondiale con Andrea Dovizioso, non ha infatti effettuato il long lap penalty comminatogli all'ultimo giro ed è stato dunque penalizzato di tre secondi lasciando il terzo posto ottenuto al traguardo alla KTM di Espargaro. Scivolato al quarto posto, El Diablo perde così i punti necessari per scavalcare in classifica Mondiale Andrea Dovizioso, ancora leader con un solo punto di distacco dallo stesso Quartararo e ora anche da Vinales.

Misano-bis, sfortuna Bagnaia Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Per Dovi un fine settimana complicato chiuso all'ottavo posto davanti agli altri due italiani Morbidelli e Petrucci, un sorriso a metà per il forlivese che con gli 8 punti conquistati nel GP dell'Emilia Romagna riesce a rimanere davanti a tutti nella corsa al titolo. A lasciare anzitempo la gara, oltre a Bagnaia, anche Valentino Rossi caduto nei primi giri e poi ritiratosi al 16° giro quando occupava l'ultima posizione. Complici i ritiri di Miller, Aleix Espargaro, Binder, Rabat e Lecuona, tutti gli altri piloti sono andati a punti in questo secondo ed ultimo fine settimana di MotoGP in terra italiana.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DELL'EMILIA ROMAGNA

LA CLASSIFICA MONDIALE E IL CALENDARIO